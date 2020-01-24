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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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المعرض

في ثاني أيامه.. استعراضات «الأزهر» وفنونه تخطف رواد معرض الكتاب (صور)

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:17 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نضال ممدوح
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شهد جناح الأزهر  بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ دورة جمال حمدان٬ في الساعات الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إقبال المئات من رواد المعرض، لتفقد ما يعرضه الجناح من دوريات وحوليات علمية وأدبية وفكرية لقطاعات الأزهر المختلفة، بالإضافة للمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي يقدمها للزوار.

جاءت العروض الفنية التي يقدمها الأطفال، في مقدمة اهتمامات رواد جناح الأزهر، إذ شهدت إقبالًا كبيرًا، لمشاهدة الفقرات الإنشادية والاستعراضية، التي تجذب الأطفال وتفاعلوا معها بالإنشاد والتصفيق.

كما شهد ركن قطاع المعاهد والورش الفنية اهتمامًا كبيرًا من رواد الجناح، للمشاركة في أعمال الرسم والتلوين والأشغال اليدوية، التي تهدف إلى تنمية قدراتهم العقلية والإبداعية.

فيما حظى ركن مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية باهتمام كبير من الزوار في بداية اليوم، حيث قام عدد من المفتين بالرد على الأسئلة الشرعية التي تدور في أذهان الرواد، إضافة إلى حملات توعية تستهدف التواصل مع المشاركين في المعرض بهدف التأكيد على مخاطر الفكر المتطرف والتحذير من الوقوع فيما تبثه الجماعات الإرهابية من أفكار مغلوطة تتنافى مع سماحة الدين الإسلامي، وذلك وفقًا للمنهج الأزهري الوسطي القويم.

ويشارك الأزهر الشريف، للعام الرابع على التوالي، بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة. وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول. وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات

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