«وجبة فاسدة» تُسمم 4 أشقاء في سوهاج

أصيب 4 أطفال أشقاء بالتسمم، اليوم الجمعة، عقب تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة، بمدينة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج لتلقي العلاج.وتلقى العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج العام، بوصول الأطفال "ساندي. أ" 5 سنوات، "ياسين.أ" 4 سنوات، "عبدالله. أ" البالغ من العمر عامين، "جنا. أ" 3 سنوات، ويقيمون بناحية "ونينة الشرقية" دائرة المركز، مصابين بآلام بالبطن وقيء مستمر، وتم وضعهم تحت الملاحظة.وقال "محمد. ع" 21 عامًا عامل "خال الأطفال المصابين" إن الأطفال أصيبوا بعد تناولهم وجبة طعام بالمنزل.وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعي؛ للوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه، وتولت النيابة العامة التحقيقات.