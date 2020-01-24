الإفتاء: «البوظة» من المسكرات وحرام شرعًا (فيديو)

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول حكم شراب البوظة؟.ورد على السؤال خلال مقطع فيديو نشر على الصفحة الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا: "البوظة يتم صنعها بالتخمير وبدون وضعها على النار فهى حرام من أجل هذا لأن الكثير منها مسكر".وتابع وسام:" أما إذا كان هناك مشروب حديث اسمه بوظة ولكن مجرد اسم فقط وهو عبارة عن عصير وليس به تخمر وما حرمنا لأجله البوظة فلا مانع منه".