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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ألمانيا تثني على جهود الصين في مكافحة «كورونا»

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:14 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أثنى وزير الصحة الألماني ينس شبان، على جهود الصين لمكافحة تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العالم يبدو أكثر استعدادا للتعامل مع هذا الفيروس القاتل، مقارنة بما كان عليه الحال في السابق للتعامل مع الفيروس المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في عام 2003.

وأضاف شبان في مقابلة تلفزيونية، اليوم الجمعة، على هامش فعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري: "هناك فارق كبير بالمقارنة بما تم مع فيروس سارس"، مضيفا: أن الإجراءات التي اتخذتها الصين في بداية انتشار فيروس كورونا أكثر فاعلية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أنها قررت عدم إعلان "حالة طوارئ بشأن الصحة العامة مثيرة للقلق على المستوى الدولي".

وقالت المنظمة بعد اجتماع لجنة طوارئ إنه: "ما زال من المبكر للغاية إعلان حالة طوارئ بشأن الصحة العامة مثيرة للقلق على المستوى الدولي.

وقد فرضت السلطات الصينية حظرا للسفر على ملايين الأشخاص، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه سنغافورة أول حالة إصابة بالفيروس.

وتابع وزير الصحة الألماني قائلا: إن سلطات الصحة العالمية مستعدة بشكل أفضل اليوم لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا.

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