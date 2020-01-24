وزير الأوقاف يخطب الجمعة عن «فضل الشهادة» بمسجد الشرطة

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس عن «فضل الشهادة، وواجبنا نحو أسر الشهداء»، بمناسبة عيد الشرطة.وأعلنت وزارة الأوقاف، عن ترجمة خطبة الجمعة حول "فضل الشهادة وواجبنا نحو أسر الشهداء" باللغة العربية مع ترجمتها إلى سبع عشرة لغة مكتوبة، وخمس عشرة لغة مشاهدة ومسموعة، مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، بالإضافة إلى الخطبة المسموعة.وأضافت الأوقاف، أن واجبنا نحو أسر شهدائنا أن نوفر لهم الحياة الآمنة المستقرة، فقد استشهد آباؤهم من أجل أن يوفروا لنا هذه الحياة، وأن نحسن تأهيل أبنائهم، وإنزال الأكفاء المنزلة التى يستحقونها، وأن رعاية أسر الشهداء تعد من العرفان بالجميل، والاعتراف بالفضل، ومجازاة لبعض حقوقهم الواجبة علينا، وعلينا أن نعلم علم اليقين أن تضحيات شهدائنا تاج على جبين الوطن، وعلى جبين كل مصرى مخلص لوطنه.