رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يخطب الجمعة عن «فضل الشهادة» بمسجد الشرطة

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:07 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس عن «فضل الشهادة، وواجبنا نحو أسر الشهداء»، بمناسبة عيد الشرطة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن ترجمة خطبة الجمعة حول "فضل الشهادة وواجبنا نحو أسر الشهداء" باللغة العربية مع ترجمتها إلى سبع عشرة لغة مكتوبة، وخمس عشرة لغة مشاهدة ومسموعة، مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، بالإضافة إلى الخطبة المسموعة.

وأضافت الأوقاف، أن واجبنا نحو أسر شهدائنا أن نوفر لهم الحياة الآمنة المستقرة، فقد استشهد آباؤهم من أجل أن يوفروا لنا هذه الحياة، وأن نحسن تأهيل أبنائهم، وإنزال الأكفاء المنزلة التى يستحقونها، وأن رعاية أسر الشهداء تعد من العرفان بالجميل، والاعتراف بالفضل، ومجازاة لبعض حقوقهم الواجبة علينا، وعلينا أن نعلم علم اليقين أن تضحيات شهدائنا تاج على جبين الوطن، وعلى جبين كل مصرى مخلص لوطنه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

سمير غانم: جورج سيدهم يصارع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

منذ حوالي 19 ساعة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

منذ حوالي 17 ساعة

ليبيا تسلم تونس 6 أطفال من أبناء مقاتلي «داعش» الإرهابي

الصور

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

موعد مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى والقنوات الناقلة

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى بعد خروجه من المستشفى

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

منوعات

«كورونا» يحبس الصينيين في المنزل 14 يومًا

أمريكا ترفع مستوى تحذير رعاياها للدرجة الرابعة

فيروس كورونا يرفع حالة الطوارئ في شنجهاي

حرائق أستراليا تسبب زيادة كبيرة في ثاني أكسيد الكربون

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «1-2»
مدحت بشاى
البوليس المصرى والفن السابع
جمال طه
«مؤتمر برلين».. ما له وما عليه
ماجد حبته
مصر تحتفل.. وتنطلق
المزيد

الثقافة

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

شريف مدكور يستضيف سها سعيد حول كتابها «نجوم ماسبيرو» على إذاعة«ميجا إف إم»

وائل خورشيد يكتب: مدائن الخطر

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»