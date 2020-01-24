المنوفية تغلق 5 مراكز طبية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية على غلق 4 مراكز نساء وتوليد ومركز للعناية المركزة ومناظير الجهاز الهضمى بمركزى الشهداء ومنوف لمدة أسبوع، على أن تتم إعادة التشغيل بعد التأكد من تلافى السلبيات، وذلك لمخالفتها القانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة والقانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبي المعملي واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.كما وافق المحافظ على غلق قسم الأشعة وعيادة الأسنان وقسم العلاج الطبيعى الملحق بمستشفى الهلال، وكذا غلق حجرة الرنين المغناطيسى بأحد مراكز الأشعة بشبين الكوم لإدارتهم دون الحصول على ترخيص ومخالفتهم القانون رقم 59 لسنة 1960 بشأن الإشعات المؤينة ومخالفة القرار الوزارى رقم 513 لسنة 2016، على أن يتم إعادة التشغيل بعد تقديم مستندات الترخيص.جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية، وبمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية تبين عدم وجود المدير الفنى لأحد المراكز وعدم جاهزية غرفة الإفاقة الخاصة بوحدة المناظير وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وكذا عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى واستخدام آلات غير معقمة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات للرسم الهندسى لترخيص المركز دون إخطار إدارة العلاج الحر.من جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.