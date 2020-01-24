«كورونا» يحبس الصينيين في المنزل 14 يومًا

دعت السلطات الصينية في بكين، اليوم الجمعة، السكان الذين يزورون مناطق انتشار فيروس كورونا، بالبقاء في أماكنهم لمدة 14 يومًا منعًا لانتشار المرض.وأعلنت مدينة "شنجهاي ديزني لاند" التابعة لشركة "والت ديزني" أنها ستغلق أبوابها اعتبارًا من غد السبت؛ للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا الشبيه بالإنفلونزا الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية وأسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة أكثر من 800.وبدأت اليوم في الصين، عطلة تستمر أسبوعًا بمناسبة العام القمري الجديد، وهي فترة غالبًا ما تعج خلالها شنجهاي ديزني بالزائرين.وقالت شنجهاي ديزني ريزورت، المشغلة لشنجهاي ديزني، على موقعها الإلكتروني: "استجابة لجهود الوقاية والسيطرة على تفشي المرض ومن أجل ضمان صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا تغلق شنغهاي ديزني ريزورت مؤقتًا شنغهاي ديزني لاند".