الأوقاف تطلق «رؤية للفكر المستنير» بالتعاون مع الثقافة والرياضة

يطلق كل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سلسلة رؤية الفكر المستنير من إصدارات الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف.ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر والمتواصل بين مؤسسات الدولة الوطنية لنشر الفكر المستنير ومواجهة الأفكار الظلامية والهدامة.