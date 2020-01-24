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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ألمانيا: أردوغان يطيح بحقوق الإنسان والبرلمان مجرد من السلطة

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:03 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
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طالب خبير الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الحر الألماني ألكسندر جراف لامبسدورف، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتعبير عن مواقفها بوضوح خلال لقائها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول اليوم الجمعة.

وأكد "لامبسدورف" خلال تصريحات صحفية أن أردوغان يطيح بحقوق الإنسان والحقوق المدنية على مستوى السياسة الداخلية، والبرلمان مجرد من السلطة، والقضاء يخضع لسيطرة الحكومة، وكذلك الإعلام".

وأضاف "لامبسدورف": "على مستوى السياسة الخارجية، تخوض تركيا سياسة عسكرية منفردة في سورية وليبيا، وتعتمد في ذلك على مليشيات إرهابية، كل ذلك يتعارض مع التزاماتها كعضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وكمرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي".

وطالب "لامبسدورف" المستشارة بعدم الخضوع لـ "ابتزازات" تركيا في قضية اللاجئين، وقال: "تركيا تستفيد من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاتحاد، ولا أحد من الطرفين لديه مصلحة في تصعيد".

تجدر الإشارة إلى أن هناك قائمة طويلة من الموضوعات التي من المنتظر طرحها خلال زيارة ميركل لإسطنبول التي تستمر يوما واحدا، حيث تتضمن الأوضاع في ليبيا وسورية وأزمة اللاجئين وقضايا ثنائية.

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