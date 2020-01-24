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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 آلاف جنيه منحة زواج للعمالة غير المنتظمة في بورسعيد

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:03 ص
جريدة الدستور
بورسعيد/شيماء رشاد
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أعلن السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، أن اجتماع اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة رقم 76، وافق على صرف 3 منح للمستحقين من العمالة غير المنتظمة في حالات الوفاة، والمولود الجديد، والزواج.

وأوضح "السنجابي" في تصريحات صحفية، أن إعانة الوفاة تبلغ 10 آلاف جنيه، والمولود الجديد تبلغ 2000 جنيه، والزواج تبلغ 3000 جنيه، والحاصل على شهادة أمان في حالة الوفاة الطبيعية تبلغ 10 آلاف جنيه، بينما في حالة الوفاة غير الطبيعية 50 ألف جنيه.

وأشار مدير القوى العاملة ببورسعيد إلى أنه تم مناقشة إجراءات توزيع شهادات أمان، وإجراءات تسجيل عدد من أبناء بورسعيد من العمالة غير المنتظمة للحصول على شهادات أمان.

شن مفتشو مكتب العمل بمدينة بورفؤاد حملة على عدة منشأت داخل نطاق المدينة، وذلك حرصا على استقرار العمل داخل، وتطبيق قانون العمل، ومساعدة القيادات الوسطى بالشركات على أداء عملهم لتلافي أي ملاحظات داخل إطار العمل.

كما تم التفتيش على المخابز التموينية، والاطلاع على استمارات التأمين الاجتماعي للعمال والشهادات الصحية، وكذلك مراجعة إجراءات الحماية المدنية بالمخابز، في إطار الحرص على تأمين بيئة العمل داخل المخابز.

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