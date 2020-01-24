بعد أسبوعين.. العثور على جثة صياد الدقهلية فى البحر الأحمر

تمكنت أجهزة الأمن من العثور على جثة صياد من محافظة الدقهلية بعد فقدانه في رحلة صيد منذ ما يقرب من أسبوعين بمنطقة رأس غارب شمال البحر الأحمر.كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر قد تلقت بلاغًا بفقدان صياد من محافظة الدقهلية بمنطقة رأس غارب بخليج السويس خلال رحلة صيد، حيث اختل توازنه من المركب وسقط في المياه ولم يتم العثور عليه.وتقدم طاقم مركب الصيد ببلاغ لقسم شرطة رأس غارب بفقد صياد يدعى أحمد محمد الداوي مواليد 1982 من محافظة الدقهلية، وذلك خلال تواجده على مركب صيد بمنطقة رأس غارب بخليج السويس.تم تحرير محضر بالواقعة واستمر البحث حتى تمكنت الأجهزة المختصة بالعثور على جثته وجارٍ إنهاء الإجراءات، وتسليم جثمانه لذويه.