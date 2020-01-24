مون جيه: فشل المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج أمر مؤسف

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الجمعة، إن عدم إحراز تقدم في محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة كان أكثر شيء مؤسف بالنسبة له العام الماضي، كما أن تحسن الظروف المعيشية للشعب الكوري الجنوبي كان بوتيرة أبطأ من المتوقع.وذكر مون بوجه خاص قمة هانوي التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، العام الماضي والتي انتهت بدون التوصل لاتفاق.وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنه إذا تم إحراز بعض التقدم في الحوار بين واشنطن وبيونج يانج، لتمكنا من توطيد السلام على شبه الجزيرة الكورية وإقامة تعاون بين الشطرين الشمالي والجنوبي.