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رئيس التحرير التنفيذي
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المعرض

اليوم.. توقيع «ست زوايا للصلاة» و«أفلام عبده باراديزو» في معرض الكتاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:58 ص
ست زوايا للصلاة
ست زوايا للصلاة
نضال ممدوح
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تنظم دار "العين" للنشر بجناحها في قاعة 1 جناح "38 B" بالدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، دورة جمال حمدان٬ اليوم الجمعة، حفلين لتوقيع اثنين من أحدث إصدراتها، الأول يبدأ من الثالثة عصرا وحتى الخامسة مساء٬ إذ توقع الكاتبة أميرة بدوي٬ مجموعتها القصصية "ست زوايا للصلاة".

وكتبت بدوي في إحدى قصص مجموعتها، المنتظر توقيعها اليوم،: "كان وجهها كالثلج، تستلقي بجسدها الخشبي على أريكة جدي، وأربعة من النساء يغسلونها بماء الورد، ويمشطن خصلات شعرها في دلال، ليلى الجميلة، طفولتي التي أعرفها، غنوة الجرف والناي، صوت الليل في صدري، امرأة تحشي فمها بمنديل أبيض، ويحزمونها من وسطها، ومن رجليها، ومن صدرها، كلما نظرت إليها اختنقت، التراب يتسرب إلى أنفي وفمي، أسعل، أبكي وأنا أحمل نعشها، والرجال من خلفي يحملون شعلات النار، والنساء تشق صدورهن ليخجل ملاك الموت".

حفل التوقيع الثاني، يبدأ من الخامسة حتى السابعة مساء٬ للمجموعة القصصية الفائزة بجائزة ساويرس في القصة القصيرة فرع الشباب: "أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية"، للكاتب محمد عثمان الفندي.

وكتب الفندي على غلاف مجموعته: "من هذه النقطة تحديدًا، سنصنع نحن عاشقًا جديدًا، في قصة حب قصيرة، لا تصل به للجنون ولا تصل به لبر النهاية، لا بر للحب، ولا نهاية للتناسي، حكاية بحرها عالٍ بلا ضفاف أو رفيق أو فنار، حكاية نشعل بها قلبه دون أن يقرر أن يلقى بنفسه في القاع، سنتولى نحن إخراج اللقطة، وتأليف القلوب، وتصوير الحب وهو يولد ويشتعل، سنجلس وراء شباك التذاكر، نبيع للناس لحظات الغرام بأرقام المشاهد لا المقاعد، ويهدي الكاتب كتابه، إلى الفاشلين، الذين يربحون في الحياة دائمًا، وتمجدهم شياطين الخسارة في الواقع وفي القصص، لأننا أصحاب القلوب الشجاعة؛ نستيقظ كل صباح لنحارب فقط، على جبهات الحب والفقد والفراق ورغيف الخبز والدنيا والطرقات، والخير والشر، نموت كل ليلة فى القتال غالبًا".

وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة. وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول. وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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