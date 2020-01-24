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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

اليوم إعلان الفائزين وتوزيع جائزة أفضل كتاب بالمعرض

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:46 ص
معرض الكتاب
معرض الكتاب
نضال ممدوح
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ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، حفل توزيع جوائز معرض الكتاب والإعلان عن أسماء الفائزين٬ وذلك في الثالثة والنصف عصرًا بقاعة المسرح.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، أعلنت فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في ديسمبر الماضي.

وتمنح الهيئة المصرية العامة للكتاب جائزة قدرها عشرة آلاف جنيه في كل فرع من فروع المسابقة العشرة وهي: "الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، كتاب عن أفريقيا (دراسات)، الفنون، الطفل، والكتاب العلمي"، وجائزة الكتاب الأول للشباب تحت سن 35 عامًا وقيمتها خمسة آلاف جنيه.

بالإضافة إلى جائزة التراث وتمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع دار الكتب، وجائزتي أفضل كتاب مترجم وأفضل كتاب مترجم للطفل، وتمنحهما هيئة الكتاب مناصفة مع المركز القومي للترجمة، وجائزة أفضل ناشر وتمنح مناصفة بين هيئة الكتاب واتحاد الناشرين المصريين.

يُشار إلى أن أحمد القرملاوي فاز عن روايته "نداء أخير للركاب" بجائزة أفضل رواية في دورة المعرض السابقة.

وفي مجال القصة القصيرة فاز محمود عبده عن مجموعته القصصية "فرميليون"، وفي مجال شعر العامية فاز بهي الدين محمد عبداللطيف بديوان "مع إنى قادر أفرح" وفي مجال شعر الفصحي، فاز محمود سباق، عن ديوان "محاولة لاستصلاح العالم"، وفي مجال كتب الفنون، فاز سعيد شيمى، عن كتابه "خطابات محمد خان إلى سعيد شيمى" وفي مجال كتب الأطفال، فاز زين العابدين فؤاد، عن كتاب "لنا حق".

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