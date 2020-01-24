التأمين الصحي الشامل.. نجاح عملية إصلاح عيب خلقي بعنق طفل في بورسعيد

نجح فريق جراحة الأطفال بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الجمعة، في إصلاح عيب خلقي بعنق طفل.وأشار دكتور قطب السيد، مدير عام المستشفى، في تصريحات صحفية، إلى أن الفريق الطبي تحت إشراف الدكتور كرم الصايم، رئيس أقسام وجراحة الأطفال، وعلى رأس الفريق دكتور أسامة النجار، أستاذ جراحة الأطفال، نجحوا في إصلاح عيب خلقي بعنق طفل يبلغ من العمر 12 عاما.وأكد مدير المستشفى على أنه ظل الطفل يعاني من تضخم كيسي في العنق لفترة طويلة، وقد نجح الفريق الطبي في إصلاح العيب خلقي، وانتهت مأساة الطفل الطبية.تضم منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حتى الآن 7 مستشفيات، ونحو 35 مركز ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكافة أحياء المحافظة، وتم تسجيل قرابة الـ564 ألف مواطن منذ انطلاق المنظومة، كما تم إجراء 13518 عملية جراحية بالمستشفيات التابعة للتأمين الشامل، بينما بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على العيادات الخارجية 268 ألف و673 مواطن، وتم إجراء 164 ألف و394 فحص طبي كالأشعات والتحاليل.