دعما للأقصى.. آلاف الفلسطينين يشاركون في «فجر جنين العظيم»

أدى آلاف الفلسطينين، اليوم الجمعة، صلاة الفجر بمسجد النصر بمدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ضمن فعاليات "الفجر العظيم"، أسوة بالمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.وكانت مجموعات شبابية قد أعلنت عن تنظيم فعالية بعنوان "صلاة الفجر بداية الخير"، دعما وإسنادا للمسجد الأقصى في ظل ما يواجهه من مخاطر محدقة.وأفادت مصادر محلية بأن مسجد النصر بالبلدة القديمة وهو أحد أكبر مساجد المدينة، قد امتلأ بجموع المصلين الذين وفدوا من مختلف أرجاء المدينة، رغم الأحوال الجوية الماطرة.وتطوع عدد من الشبان والتجار لتقديم المشروبات الساخنة والتمور على المصلين عقب انتهاء الصلاة.كما أمت حشود كبيرة من المواطنين فجر اليوم الجمعة صلاة الفجر في مدينة جنين وبلدة يعبد في القضاء تضامنا مع المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.وكانت دعوات شبابية أطلقت "فجر جنين العظيم " في المسجد الكبير وسط المدينة وفجر يعبد العظيم في المسجد القديم في بلدة يعبد جنوبي جنين، وفقا لوكالة صفا.وأشارت مصادر محلية، إلى أن الاستجابة كانت واسعة مما عكس عمق انتماء المواطنين لهذه المبادرة التي انطلقت مؤخرا للصلاة في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي فجرا تأكيدا لإسلامية المكانين في ظل مخططات التهويد.