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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

دراسة: آلام الظهر أكثر أسباب الإجازات المرضية

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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كشفت دراسة حديثة أن آلام الظهر والآلام المتعلقة بالهيكل العظمي والعضلات من أكثر أسباب الإجازات المرضية شيوعا بين الموظفين في ألمانيا.

وبحسب الدراسة التي أجراها التأمين الصحي الألماني، استنادا إلى بيانات نحو 4.2 مليون موظف مؤمن عليهم، فإن هذا التشخيص كان سبب 2.21% من
الإجازات المرضية التي حصل عليها موظفون العام الماضي، مقابل9.20% عام 2018.

وحلت المشكلات النفسية في المرتبة الثانية، حيث شكلت نسبة 1.17% من إجمالي الإجازات المرضية، وزادت نسبة الإجازات المرضية نتيجة مشكلات
نفسية بسبب طول المدد التي احتاجها المرضى للتعافي.

وحلت مشكلات الجهاز التنفسي، مثل السعال والزكام (5.14%)، في المرتبة الثالثة.

وبحسب الدراسة، لم يحصل نحو 9.52% من المؤمن عليهم على إجازات مرضية من الأطباء خلال العام الماضي.

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