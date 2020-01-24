سك قطعة نقدية ذهبية بصورة أينشتاين

أصدرت البنوك السويسرية، قطعة نقدية بقطر 3 مليمترات حفرت عليها صورة عالم الفيزياء المشهور ألبرت أينشتاين، بكميات محدودة، تعادل كل منها ربع فرنك سويسري.وهذه القطعة النقدية تعد أصغر قطعة نقدية ذهبية في العالم، ومن المستحيل أن يتعرف المرء على أينشتاين أو سنة صدور القطعة النقدية هناك دون أن يستعين بعدسة مكبرة.يشار إلى عالم الفيزياء المشهور عاش في سويسرا في الفترة بين عامي 1895 و1914، حيث عمل خبيرا في مكتب براءة الاختراع في مدينة برن.