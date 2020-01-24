الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 18 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد اليوم الجمعة القاهرة الكبرى، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، فيما يشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة واضطراب فى الملاحة البحرية.كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح واضطراب بالملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىدرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 17درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 08 والعظمى 17درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 17درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 16درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 16درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 16درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 15درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 17درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 16درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 16درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 18درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 18درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 15درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 15درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 18درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 والعظمى 16درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 11 والعظمى 19درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 18درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 09درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 15درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 20درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 20درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 17درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 17درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 18درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 19درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 18درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 19درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 20درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 19درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 19درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 21درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 21درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 14 والعظمى 19درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 19