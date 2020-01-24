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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 18 درجة

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:22 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد اليوم الجمعة القاهرة الكبرى، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، فيما يشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة واضطراب فى الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح واضطراب بالملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 09

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 19

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