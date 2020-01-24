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رئيس التحرير التنفيذي
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المعرض

حفل توقيع رواية «فيرماخت..هتلر يعود» بمعرض القاهرة للكتاب.. اليوم

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:34 ص
فيرماخت..هتلر يعود
فيرماخت..هتلر يعود
نضال ممدوح
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تنظم دار غراب للنشر٬ في الثالثة عصر اليوم الجمعة٬ بجناحها في صالة 2 رقم 35 B بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ حفل توقيع رواية «فيرماخت..هتلر يعود» لعمرو البدالي٬ والصادرة حديثا عن الدار.

ومن أجواء الرواية نقرأ:
كأن روحي تُسلب من بين جنبات نفسي.. تفرُّ من جحيم ألِفَتْهُ عقودًا..تهيم باحثة عن غفران محتمل.. تبعث من جديد بنظرة من عينيها الممتلئتين بالدموع، وما عيناها سوى وطن تحارب الدنيا لاحتلاله، وأخاف أن أكون ساكنها الجديد.. وفي قُربها رحيلٌ إلى بلاد لم تطأها إلا روحي بحثًا عن دفء محتمَل بأحلامٍ لازمتني أعوامًا، وكنت أظنُّها لن تتحقق.

تبًّا لهذا الزمن! وفي غفلة من الأحزان يُولد العشق من رحم الخراب٬ ليعيش معتقلًا بسجون هواها، رافضًا البوح مغلقًا ألف باب وباب في قلبي، مشتاقًا للهيب أحضانها من دون جدوى.

يا لهول ما رأت.. جحظت عيناها.. كاد عقلها يهذي..رؤوس زوجها ووالديه مفصولة عن أجسادهم، ومثبتة في الحائط بمسامير غليظة في وسط جبهة كل منهم.. الدماء في كلِّ مكان، وأجسادهم ملقاة على الأرض.. ودماؤهم تقطر من رؤوسهم المنحورة.. وبالقرب من المدفأة تشتد النيران المستعرة بكثير من الحطب الاستثنائي.. شيء ما مُعلقَّ تلتهمه النيران.. كأن أحدهم يقبض على قلبها بقوة عارمة.. دقَّقت النظر..إنه إدجار طفلها الوحيد وقد تَمَّ شَيُّه بالكامل متفحمًا..

صرخت بكل قُوَّتها مرات ومرات من دون توقُّف، وسمعت بأذنيها طرقًا على باب شقتها، وآخر ما لاحظته حينها وسط ذلك الدمار والدماء،
جملة كُتبت على الحائط بالدماء، وغابت بعدها عن الوعي تمامًا.. جملة تنسف ثلاث سنوات من الجنة الزائفة، وتعلن بدء الجحيم، ليس لها فقط، بل للعالم أجمع.. جمللة من أربع كلمات، من أسوأ ما يكون. - هتلر عاد.. ليبدأ جحيمكم. برلين الغربية 1948 قبل مذبحة دير ياسين بأيام.

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