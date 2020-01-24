الأربعاء.. ترامب يوقع على اتفاق التبادل التجارى مع المكسيك وكندا

يوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء المقبل، على اتّفاق التبادل التجاري الحرّ الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حسبما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.وكان الكونجرس صادق في منتصف يناير على هذا الاتفاق الجديد، بعد مفاوضات طويلة استمرّت أشهرًا.ويمثّل هذا الاتفاق نسخة محدّثة من اتفاقية التجارة الحرّة لأمريكا الشمالية "نافتا" التي دخلت حيّز التنفيذ في 1994 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون وما فتئ ترامب ينتقدها، معتبرًا إيّاها "أسوًا اتفاق تجاري في تاريخ" الولايات المتحدة بسبب الوظائف الذي خسرها الاقتصاد الأمريكي من جرّائه.وفرض ترامب على كندا والمكسيك في أغسطس 2017 إعادة التفاوض على بنود نافتا، وقد أجرت الدول الثلاث مذّاك مفاوضات ماراثونية توّجت في نهاية نوفمبر بالتوصّل إلى الاتفاق بصيغته الأوّلية.