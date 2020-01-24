واشنطن ترفض طلب بريطانيا تسلم زوجة دبلوماسى

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية طلب بريطانيا تسلم زوجة دبلوماسي أمريكي بشأن واقعة حادث مروري أودى بحياة شاب بريطاني.وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان: «وقت وقوع الحادث ‭‬وخلال مدة إقامتها في المملكة المتحدة فإن المواطنة الأمرdكية في هذه القضية لديها حصانة من الملاحقة الجنائية».وجاء في البيان:«إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على طلب التسليم الذي قدمته المملكة المتحدة فسوف يجعل الاحتجاج بالحصانة الدبلوماسية باطلًا من الناحية العملية، وسيمثل سابقة مقلقة للغاية».ويسعى الادعاء البريطاني إلى تسلّم آن ساكولاس؛ بسبب الحادث الذي وقع في أغسطس، وأدى إلى مقتل هاري دن (19 عامًا)، الذي كان يقود دراجة نارية.وقالت أسرة دن إن ساكولاس كانت تقود سيارتها في الاتجاه المعاكس عند وقوع الحادث قرب قاعدة لسلاح الجو في وسط إنجلترا يستخدمها الجيش الأمريكي.وتم منح ساكولاس(42 عامًا) حصانة دبلوماسية، وغادرت بريطانيا بعد فترة وجيزة من الحادث، وقال محاميها إنها لن تعود بمحض إرادتها لبريطانيا لاحتمال سجنها بسبب «حادث فظيع ولكن غير مقصود».