كوريا الجنوبية تؤكد ظهور ثانى حالة إصابة بفيروس كورونا

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن حكومة كوريا الجنوبية أكدت اليوم الجمعة، ظهور ثاني حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا الذي ظهر أولًا في الصين.وأودى الفيروس بحياة 25 شخصًا في الصين وأصاب أكثر من 800 وأعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ لكنها لم تصل إلى حد وصفه بأنه حالة تستدعي القلق الدولي.يشار إلى أن فيروس «كورونا» يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة «سارس»، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس».