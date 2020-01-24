رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة جلوريا فى إسبانيا إلى 11 قتيلًا

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:43 ص
العاصفة جلوريا فى
العاصفة جلوريا فى إسبانيا
وكالات
طباعة
ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة قويّة ضربت إسبانيا وألحقت أضرارًا واسعة في مساحات شاسعة من مناطقها الساحليّة الشرقيّة والجنوبيّة إلى 11 قتيلًا، في حين يُكثّف رجال الإنقاذ عمليّات البحث عن أربعة مفقودين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود تسعة قتلى، وقالت السلطات إنّ حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع مع استمرار البحث عن مفقودين.

وسجّلت حالة الوفاة الأخيرة لرجل عثر على جثّته في نهر قرب خوربا، على بعد 70 كيلومترًا شمال غرب برشلونة، وفق هيئات الإغاثة، في وقتٍ يجري البحث عن شخص مفقود في المنطقة نفسها.

وتُبذل جهود للبحث عن رجل فقد من سفينة تجاريّة في المنطقة نفسها، فضلًا عن شخص آخر في كادكي بالقرب من الحدود الفرنسيّة.

وضربت العاصفة جلوريا المنطقة الأحد، حاملة معها رياحًا قويّة وأمطارًا وثلوجًا غزيرة، ما أدّى إلى تأثّر المناطق الجنوبيّة والشرقيّة من إسبانيا، قبل أن تتوجّه شمالًا.

وذكرت الوكالة الوطنية للمناخ "إيميت" الأربعاء أنّ العاصفة بدأت بالتراجع على الرغم من أنّها أبقت كاتالونبا وجزر البليار في حالة إنذار.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

منذ يوم

المرض القاتل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

الخشت: صرف 500 جنيه للأساتذة والعاملين بجامعة القاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

الصور

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

جراحين: 20% نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

منوعات

القبض على موظفين يخطفون نزلاء فندق فى المكسيك

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «1-2»
مدحت بشاى
البوليس المصرى والفن السابع
جمال طه
«مؤتمر برلين».. ما له وما عليه
ماجد حبته
مصر تحتفل.. وتنطلق
المزيد

الثقافة

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

شريف مدكور يستضيف سها سعيد حول كاتبها«نجوم ماسبيرو» على إذاعة«ميجا إف إم»

وائل خورشيد يكتب: مدائن الخطر

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»