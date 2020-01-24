ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة جلوريا فى إسبانيا إلى 11 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة قويّة ضربت إسبانيا وألحقت أضرارًا واسعة في مساحات شاسعة من مناطقها الساحليّة الشرقيّة والجنوبيّة إلى 11 قتيلًا، في حين يُكثّف رجال الإنقاذ عمليّات البحث عن أربعة مفقودين.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود تسعة قتلى، وقالت السلطات إنّ حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع مع استمرار البحث عن مفقودين.وسجّلت حالة الوفاة الأخيرة لرجل عثر على جثّته في نهر قرب خوربا، على بعد 70 كيلومترًا شمال غرب برشلونة، وفق هيئات الإغاثة، في وقتٍ يجري البحث عن شخص مفقود في المنطقة نفسها.وتُبذل جهود للبحث عن رجل فقد من سفينة تجاريّة في المنطقة نفسها، فضلًا عن شخص آخر في كادكي بالقرب من الحدود الفرنسيّة.وضربت العاصفة جلوريا المنطقة الأحد، حاملة معها رياحًا قويّة وأمطارًا وثلوجًا غزيرة، ما أدّى إلى تأثّر المناطق الجنوبيّة والشرقيّة من إسبانيا، قبل أن تتوجّه شمالًا.وذكرت الوكالة الوطنية للمناخ "إيميت" الأربعاء أنّ العاصفة بدأت بالتراجع على الرغم من أنّها أبقت كاتالونبا وجزر البليار في حالة إنذار.