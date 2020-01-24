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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فيلم «الفلوس» يحقق 800 ألف جنيه إيرادات.. الخميس

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:26 ص
فيلم «الفلوس»
فيلم «الفلوس»
حسين الجندي
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حقق الفيلم السينمائي الجديد «الفلوس» والذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني إيرادات وصلت إلى ٨٠٠ ألف جنيه، أمس الخميس، وذلك حسبما كشف صفوت الهلباوي، مدير التوزيع، في تصريحات لجريدة «الدستور».

ويستمر الفيلم الذي يقوم ببطولته النجم في تحقيق الإيرادات ليتخطى منذ عرضه الـ٣٠ مليون جنيه، وهو العمل الذي يعرض في موسم أفلام رأس السنة.

ويشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين من بينهم عائشة بن أحمد، وزينة، ومحمد سلام، وهو من قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ومن إخراج سعيد الماروق، ومن إنتاج نيو سنيشري.

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