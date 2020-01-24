موعد مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى والقنوات الناقلة

يستضيف الزمالك، اليوم الجمعة، نظيره مازيمبي، في مباراة صعبة على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.ويحتاج الزمالك للفوز بهذه المباراة لضمان التأهل رسميا لدور الـ8 بالبطولة، حيث يحتل مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق أول أغسطس الانجولي في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا زيسكو الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطتين أيضًا.موعد مباراة الزمالك ومازيمبيتقام مباراة الزمالك ومازيمبي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبيوتذاع المباراة على قناة تايم سبورت أرضي، وهي قناة مفتوحة، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورت المشفرة.