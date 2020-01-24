رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة اليابانية: سنعزز تدابير مكافحة «كورونا» ولا داعي للقلق

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:49 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
طباعة
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اتخاذ تدابير احترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، مؤكدًا أنه لا يجب على الشعب القلق من هذا الفيروس.

وقال «آبي»، في تصريحات له حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الجمعة، إنه سيعزز تدابير مكافحة الفيروس، ولا يجب على الشعب القلق، لكن ينبغي اتخاذ تدابيراحترازية طبيعية مع المصابين بالبرد.

وأوضح أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمنع انتشار المرض داخل اليابان وحماية الشعب في الخارج.

وفى وقت سابق، أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وذلك بعد إصابة مئات الأشخاص به في الصين.

وكانت اليابان قد أكدت تشخيص أول حالة إصابة بالفيروس الأسبوع الماضي لمواطن صيني يعيش في مقاطعة كانجاوا قرب طوكيو، وذلك بعد عودته من زيارة ووهان مطلع الشهر الجاري وتسبب الفيروس في مقتل 25 شخصا بالصين وإصابة 830 آخرين.

كما تم تسجيل حالات إصابة في كل من الفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والسعودية وسنغافورة والولايات المتحدة وفي هونج كونج وماكاو.

ورغم تفشي الإصابات، قالت منظمة الصحة العالمية إن ذلك الوضع يظل أزمة صحية محلية بالصين، ولم ترق لمستوى حالة طوارئ عالمية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

ليبيا تسلم تونس 6 أطفال من أبناء مقاتلي «داعش» الإرهابي

منذ أقل من ساعتين

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

منذ حوالي 13 ساعة

الخشت: صرف 500 جنيه للأساتذة والعاملين بجامعة القاهرة

منذ حوالي 19 ساعة

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

الصور

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

جراحين: 20% نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

منوعات

القبض على موظفين يخطفون نزلاء فندق فى المكسيك

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «1-2»
مدحت بشاى
البوليس المصرى والفن السابع
جمال طه
«مؤتمر برلين».. ما له وما عليه
ماجد حبته
مصر تحتفل.. وتنطلق
المزيد

الثقافة

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

شريف مدكور يستضيف سها سعيد حول كاتبها«نجوم ماسبيرو» على إذاعة«ميجا إف إم»

وائل خورشيد يكتب: مدائن الخطر

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»