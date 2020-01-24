الحكومة اليابانية: سنعزز تدابير مكافحة «كورونا» ولا داعي للقلق

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اتخاذ تدابير احترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، مؤكدًا أنه لا يجب على الشعب القلق من هذا الفيروس.وقال «آبي»، في تصريحات له حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الجمعة، إنه سيعزز تدابير مكافحة الفيروس، ولا يجب على الشعب القلق، لكن ينبغي اتخاذ تدابيراحترازية طبيعية مع المصابين بالبرد.وأوضح أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمنع انتشار المرض داخل اليابان وحماية الشعب في الخارج.وفى وقت سابق، أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وذلك بعد إصابة مئات الأشخاص به في الصين.وكانت اليابان قد أكدت تشخيص أول حالة إصابة بالفيروس الأسبوع الماضي لمواطن صيني يعيش في مقاطعة كانجاوا قرب طوكيو، وذلك بعد عودته من زيارة ووهان مطلع الشهر الجاري وتسبب الفيروس في مقتل 25 شخصا بالصين وإصابة 830 آخرين.كما تم تسجيل حالات إصابة في كل من الفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والسعودية وسنغافورة والولايات المتحدة وفي هونج كونج وماكاو.ورغم تفشي الإصابات، قالت منظمة الصحة العالمية إن ذلك الوضع يظل أزمة صحية محلية بالصين، ولم ترق لمستوى حالة طوارئ عالمية.