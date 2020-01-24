محامية قتيل فيلا نانسى عجرم تكشف مفاجأة جديدة حول القضية

كشفت ريهاب البيطار، محامية أسرة قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، عن مفاجأة جديدة بعد أول جلسة خضع لها الدكتور فادى الهاشم أمام قاضى التحقيق الأول، مؤكدة أنه تبين وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف بعيادته، مشيرة إلى أن من ضمنها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة.وقالت ريهاب البيطار، عبر حسابها حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خضع فادى الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضى التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادى منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة، وتقدم فادى الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب. هذا وقد ترك فادى الهاشم رهن التحقيق».وأضافت: «عينت الجلسة القادمة بتاريخ 2020/3/10 استدعاء كل العاملين في العيادة للتحقيق، وشخص يدعى أبو الذهبوشقيق فادى الهاشم للتحقيق معهم فى الجلسة وأخذ إفادتهم».وخضع الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لجلسة قضائية جديدة، أمس الخميس، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، وذلك للتحقيق معه في حادث مقتل السوري محمد الموسى في منزله.واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل فادي الهاشم، قرر بعدها القاضي نقولا منصور، ترك الهاشم رهن التحقيق، وعين الجلسة المقبلة في الملف للاستماع إلى إفادات شهود في العاشر من مارس المقبل.وكان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين السجن 15 عاما و20 عاما، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يُعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.