الحكومة اليمنية تحذر الحوثيين من إفشال اتفاق استكهولم

قال وزير الخارجية اليمني، عبدالله الحضرمي، إن استمرار التصعيد العسكري الأخير من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وفي ظل وجود المبعوث الدولي في صنعاء، يعد استغلالا سيئا لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة ولكل جهود السلام، وذلك عبر التحضير للحرب وتعزيز جبهاتهم الأخرى.وأضاف «الحضرمى»، حسب شبكة «سكاي نيوز عربية» أنه «لم يعد ممكنا أن يستمر هذا الوضع المختل وأن التصعيد العسكري الحوثي الأخير يهدد بنسف كل جهود السلام والشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة لميليشيا الحوثي لتغذية وإعلان حروبها العبثية».وأوضح أنهم في الحكومة الشرعية لن يسمحوا بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك ميليشيات الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها.وحمل ميليشيات الحوثي الانقلابية وحدها مسؤولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث لوقف التصعيد وإفشال اتفاق استكهولم.