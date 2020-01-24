محكمة بريطانية تأمر بتسليم فرنسا مطلوبًا في قضية «تمويل ساركوزي»

أمرت محكمة بريطانية بتسليم رجل الأعمال الفرنسي ـ الجزائري ألكسندر جوهري إلى فرنسا، والذى يُلاحق في إطار التحقيق حول شبهات بحصول الحملة الرئاسية للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزى في 2007 على تمويل من ليبيا.وقال مكتب المدّعي العام البريطاني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، إنّ محكمة الاستئناف رفضت الطعن الذي تقدّم به «جوهري» أمامها وأيّدت الحكم الصادر عن محكمة «ويستمنستر» في فبراير 2019 والقاضي بتسليمه إلى فرنسا.ويعد هذا الحكم مبرم ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة، وأمام السلطات البريطانية عشرة أيام لتنفيذه، وهي مهلة يمكن تمديدها مرة واحدة لعشرة أيام أخرى إذا استدعت ظروف استثنائية لذلك.وكان جوهري، 60 عاما، الذي استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة، تم توقيفه في يناير 2018 بمطار هيثرو اللندني قادمًا من جنيف، وذلك بموجب مذكرة أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي الذي يتّهمه بـ"اختلاس أموال عامة".وظهر اسم هذا الوسيط خصوصًا خلال عملية مشبوهة لبيع فيلل في موجان على شاطئ الكوت دازور في 2009 إلى صندوق استثمار ليبي كان يديره مسؤول في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.وبعد توقيفه في يناير 2018، تم الإفراج عن «جوهري» للمرة الأولى بعد دفعه كفالة قدرها 1،13 مليون يورو.وفي فبراير 2018 تم توقيفه مجدّدًا بعد صدور مذكرة فرنسية ثانية بحقه، قبل أن يعاود القضاء البريطاني إطلاق سراحه بكفالة بسبب مشاكل في القلب وإخضاعه للإقامة الجبرية.