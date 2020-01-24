حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا









والكاتب محمد حسن خليفة صدر له هذا العام بمعرض الكتاب مجموعة قصصية بعنوان «إعلان عن قلب وحيد»، وكان يكتب مقالات في عدة صحف عربية في الثقافة والفن والأدب والشأن المصري.





قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة ستقوم بطبع أعمال الكاتب الراحل محمد حسن خليفة، والذي وافته المنية، أمس الخميس، بالمعرض، مشيرا إلى أن الهيئة تنتظر موافقة عائلته، حيث يتواصل معهم حاليا لمعرفة رأيهم في هذا الأمر.وأضاف «الحاج علي»، في تصريح خاص لـ«لدستور»، أن الهيئة بصدد إقامة حفل تأبين خاص بالكاتب الراحل، داخل أحد دور العرض الخاصة بالمعرض.وكان عدد من رواد السوشيال ميديا قد طالبوا هيئة الكتاب بطباعة أعمال الكاتب الراحل وهو الأمر الذي تسعى إليه الهيئة حاليا.وتوفي «خليفة»، أمس الخميس، في مستشفى القوات الجوية، بعد إصابته بإغماءة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة التى حملت عنوان «إعلان عن قلب وحيد».وقال الكاتب أحمد عايد إنَّ «خليفة» سقط مغشيًا عليه أثناء شراء الكتب بالمعرض، وأسرعت إدارة المعرض لإسعافه، لكنه توفى في «المستشفى الجوي» فور وصوله.