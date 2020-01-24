رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:38 ص
محمد خليفة
محمد خليفة
ايهاب مصطفى
طباعة
قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة ستقوم بطبع أعمال الكاتب الراحل محمد حسن خليفة، والذي وافته المنية، أمس الخميس، بالمعرض، مشيرا إلى أن الهيئة تنتظر موافقة عائلته، حيث يتواصل معهم حاليا لمعرفة رأيهم في هذا الأمر.

وأضاف «الحاج علي»، في تصريح خاص لـ«لدستور»، أن الهيئة بصدد إقامة حفل تأبين خاص بالكاتب الراحل، داخل أحد دور العرض الخاصة بالمعرض.

وكان عدد من رواد السوشيال ميديا قد طالبوا هيئة الكتاب بطباعة أعمال الكاتب الراحل وهو الأمر الذي تسعى إليه الهيئة حاليا.


وتوفي «خليفة»، أمس الخميس، في مستشفى القوات الجوية، بعد إصابته بإغماءة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة التى حملت عنوان «إعلان عن قلب وحيد».

وقال الكاتب أحمد عايد إنَّ «خليفة» سقط مغشيًا عليه أثناء شراء الكتب بالمعرض، وأسرعت إدارة المعرض لإسعافه، لكنه توفى في «المستشفى الجوي» فور وصوله.

والكاتب محمد حسن خليفة صدر له هذا العام بمعرض الكتاب مجموعة قصصية بعنوان «إعلان عن قلب وحيد»، وكان يكتب مقالات في عدة صحف عربية في الثقافة والفن والأدب والشأن المصري.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

حرضا على مصر.. بلاغ يتهم «محمد على» و«معتز مطر» بالخيانة العظمى

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة وفاة وزير الخارجية السورى

منذ حوالي 17 ساعة

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

الصور

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

ضبط المتهمة بتعذيب وحرق جسد ابنها فى الدقهلية

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

جراحين: 20% نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

منوعات

القبض على موظفين يخطفون نزلاء فندق فى المكسيك

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «1-2»
مدحت بشاى
البوليس المصرى والفن السابع
جمال طه
«مؤتمر برلين».. ما له وما عليه
ماجد حبته
مصر تحتفل.. وتنطلق
المزيد

الثقافة

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

شريف مدكور يستضيف سها سعيد حول كاتبها«نجوم ماسبيرو» على إذاعة«ميجا إف إم»

وائل خورشيد يكتب: مدائن الخطر

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»