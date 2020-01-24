ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد بالصين إلى 25 شخصًا

أشارت وسائل إعلام صينية إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 25 حالة بفيروس كورونا الجديد، وفق ما أشارت «سكاي نيوز» عبر شريط الأخبار العاجلة على موقعها الإلكتروني.تجدر الإشارة إلى أن المرض كان قد تسبب بوفاة 17 شخصًا وأصاب المئات داخل الصين، وتم رصد إصابات في أكثر من خمس دول، إلا أن منظمة الصحة العالمية «WHO» كانت قد ذكرت، أمس الخميس، أنه من السابق للأوانه إعلان حالة طوارئ عالمية لمكافحة المرض.