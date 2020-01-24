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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بفيلم «حورية».. الأحد

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:32 ص
مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
دعاء عبد المقصود
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تفتتح مساء الأحد المقبل 26 يناير الجارى فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بعرض الفيلم التونسى"حورية" للمخرج أسامة عزي.

وتدور أحداث الفيلم حول "حوريّة" التى تتمرد على شرطة القرية في سبيل إحياء رابط الحب الذي كان يجمعها بزوجها، وهو من بطولة الممثلة القديرة فاطمة بن سعيدان.

ويتضمن حفل الافتتاح تقديم لجان التحكيم للمسابقة الرسمية ومسابقة الطلبة، بالإضافة للجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين، وتتكون من الناقدة مروة أبوعيش، والناقدة رانيا يوسف، والناقدة أمينة عادل.

وفى وقت سابق، استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وفدًا من إدارة المهرجان، وثمنت جهوده فى دعم الإبداع ونشر الثقافة السينمائية، كما أشاد محافظ الإسكندرية بجهود الشباب فى خلق تواصل فعال بين صناع الأفلام فى شتى أنحاء الوطن العربى على أرض عروس المتوسط، وتوصل المهرجان إلى صيغة تفاهم مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لأول مرة هذا العام، بعد ما لمس المسؤولون فيها تأثير الفعاليات في محيط المجتمع الثقافى، ودور المهرجان فى الإشارة إلى محافظة الإسكندرية بشكل عام.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

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