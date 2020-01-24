محاكمة ترامب مناورة ديمقراطية بـ«كلمات الحلفاء»

يواصل الديمقراطيون، عرض قضيتهم خلال محاكمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ استعدادًا لعزله من منصبه، وذلك باستخدام كلمات حلفائه ضده للتأكيد على أن أفعاله تمثل مخالفات تستوجب المساءلة، لكن زملاءه الجمهوريين لم يظهروا أي مؤشر على أنهم سينقلبون ضده.وحسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية» قدم المشرعون الديمقراطيون من مجلس النواب، الذين يلعبون دور المدعين في المحاكمة المرافعات الافتتاحية في اليوم الثاني من 3 أيام، حيث ناشدوا أعضاء مجلس الشيوخ إدانته بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، اللتين أقرهما مجلس النواب الشهر الماضي.ويحدد دستور الولايات المتحدة عملية المساءلة لعزل أي رئيس يرتكب «جرائم كبيرة وجنحًا»، ويجادل فريق ترامب القانوني بأن تهم مجلس النواب باطلة لأن التهم التي تستجوب المساءلة ينبغي أن تمثل انتهاكا محددا للقانون الجنائي.وقال النائب الديمقراطي، جيرولد نادلر، أمام أعضاء مجلس الشيوخ: «المساءلة ليست عقابًا على جرائم.. المساءلة موجودة للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها النظام السياسي، ولا تطبق إلا على المسؤولين السياسيين ولا تكون نتيجتها السجن أو الغرامات، لكن التجريد من السلطة السياسية».وقام «نادلر» بتشغيل مقطع فيديو لأحد أبرز المدافعين عن ترامب، وهو السناتور الجمهوري لينزي جراهام، وهو يجادل خلال محاكمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون في عام 1999 بأنه يمكن عزل الرؤساء حتى لو لم يكن السلوك المعني انتهاكًا قانونيًا دستوريًا.كما قام بتشغيل مقطع فيديو في عام 1998 لألان ديرشويتز، وهو عضو في الفريق القانوني لترامب، وهو يقر بأن إساءة استخدام السلطة تهمة تستوجب المساءلة، واستشهد بمذكرة كتبها وزير العدل، وليام بار، الذي عينه ترامب، والتي أوضحت نفس النقطة.ودفع فريق ترامب القانوني بأن إساءة استخدام السلطة «نظرية مختلفة» من أجل اتهام يستوجب المساءلة «من شأنه أن يضعف الرئاسة بشكل دائم من خلال السماح بالعزل فقط على أساس الخلافات السياسية».