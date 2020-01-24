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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سقوط قذائف على مطار معيتيقة بطرابلس

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:22 ص
مطار معيتيقة
مطار معيتيقة
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أفادت شبكة قناة العربية، فى نبأ عاجل لها، بسقوط قذائف على مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس.
وقى وقت سابق، أعلن العقيد أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، فى مؤتمر صحفى مساء الأربعاء، حظر الطيران فوق العاصمة الليبية.
ووجه «المسمارى» ما وصفه بـ«التحذير الأخير» باستهداف أي طائرة مدنية أو عسكرية تخرج من مطار معيتيقة، كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بنقل المساجين من مناطق العمليات العسكرية في طرابلس.

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