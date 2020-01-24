سقوط قذائف على مطار معيتيقة بطرابلس

أفادت شبكة قناة العربية، فى نبأ عاجل لها، بسقوط قذائف على مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقى وقت سابق، أعلن العقيد أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، فى مؤتمر صحفى مساء الأربعاء، حظر الطيران فوق العاصمة الليبية.

ووجه «المسمارى» ما وصفه بـ«التحذير الأخير» باستهداف أي طائرة مدنية أو عسكرية تخرج من مطار معيتيقة، كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بنقل المساجين من مناطق العمليات العسكرية في طرابلس.

