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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة الصحة العالمية: تفشى فيروس كورونا الجديد لا يزال أزمة محلية بالصين

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:51 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس كورونا الجديد في وسط الصين لا يمثل مشكلة صحية عالمية طارئة، ويظل أزمة محلية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن خبراء الصحة العامة الذين اجتمعوا في مقر المنظمة الأممية لمراجعة هذا الوضع انقسموا بشأن ما إذاكان ينبغي أن يوصوا بإعلان تفشي المرض على أنه أزمة صحية دولية، واختاروا بدلا من ذلك الإبقاء على مواصلة رصد الوضع.

وقال تيدروس أدهانوم جبريسيس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة ستعقد اجتماعا في غضون 10 أيام أو في أي لحظة يتخذ فيها الوضع منعطفا نحو الأسوأ، من أجل النظر في تطورات تلك المسألة.

وأضاف: «بلا شك، يمثل هذا وضع طوارئ في الصين لكنه لم يصبح بعد وضع طوارئ صحي على المستوى العالمي».

وتسبب الفيروس في مقتل 25 شخصًا مع تشخيص إصابة أكثر من 650 شخص في الصين.

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