حلا شيحة بطلة «قارئة الفنجان» أمام يسرا

تعاقدت الفنانة حلا شيحة بشكل رسمى على المشاركة فى مسلسل "قارئة الفنجان" للفنانة الكبيرة يسرا، وذلك بعد تغيير اسمه من "دهب عيرة" إلى "قارئة الفنجان".ومن المقرر أن تبدأ حلا شيحة تصوير دورها فى المسلسل المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعد انتهاء كافة التحضيرات اللازمة للعمل، حيث من المقرر أن تبدأ أسرة المسلسل تصوير أولى مشاهده منتصف الأسبوع المقبل.وتجسد "حلا" خلال المسلسل دور شقيقة يسرا.وانتهى المخرج سامح عبدالعزيز من معاينة أماكن تصوير المسلسل وجارى ترشيح باقى أبطال العمل لإنهاء التعاقد معهم بشكل رسمى."قارئة الفنجان" بطولة يسرا وحلا شيحة ومن تأليف أحمد عادل وأمين جمال وإخراج سامح عبدالعزيز.من جهة أخرى تواصل حلا شيحة تصوير أحداث دورها فى فيلم "مش أنا" أمام النجم تامر حسنى، حيث انتهت مؤخرا من تصوير 50% من دورها بالعمل.