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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملياردير أمريكى: «فيس بوك» يساعد «ترامب» على الفوز فى الانتخابات القادمة

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:59 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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قال الملياردير الأمريكي جورج سوروس إن "فيس بوك" يتآمر من أجل مساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات القادمة.

وأضاف "سوروس"، 89 عاما، في كلمة أدلى بها، في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا: "اعتقد أن هناك نوعًا ما من عملية مساعدة غير رسمية على نحو متبادل أو اتفاق بين ترامب وفيس بوك"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع: "سيعمل فيس بوك على إعادة انتخاب ترامب، وسيعمل ترامب على حماية فيس بوك بشكل لا يجعل هذا الوضع يتغير، وهذا ما يجعلني قلقا للغاية حيال نتيجة انتخابات 2020".

ولم يقدم "سوروس" أي دليل على ما قاله في هذا الشأن وعلق أندي ستون، المتحدث باسم "فيس بوك" على ما قاله سوروس قائلا إنه "غير صحيح تماما".

يشار إلى أن فيسبوك يخضع لتدقيق مكثف من جانب عدة حكومات حول العالم في، خاصة على ضوء ما تردد عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 عبر حملات تضليل معلوماتي باستخدام تلك المنصة.

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