تعيين ريهام الحلو مديرًا عامًا للمركز الإعلامى بوزارة الطيران

أصدر الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، قرارا بتعيين ريهام الحلو كمدير عام للمركز الإعلامى بالوزارة، وبذلك تكون أول مدير عام للمركز بعد إدراجه رسميا من قِبل جهاز التنظيم والإدارة.وعملت ريهام الحلو، في إدارة الإعلام بوزارة الطيران المدني لمدة تجاوزت الـ 8 سنوات، بالإضافة إلى أنها شغلت منصب مسؤول قسم الترجمة، كما عملت في إدارة الدراسات بالوزارة.وشغلت مدير عام المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني منصب كبير الضيافة الجوية ومدربي الضيافة في الشركة القابضة "مصر للطيران"، بالإضافة إلى أنها التحقت بالعمل في مركز عمليات مصر للطيران لمدة عامين، بالإضافة إلى أنها نجحت في كافة المهام التي تم تكليفها بها.