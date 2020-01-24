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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

القبض على موظفين يخطفون نزلاء فندق فى المكسيك

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:42 ص
المكسيك
المكسيك
وكالات
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أعلنت الشرطة المكسيكية، أنه تم إلقاء القبض على مدير وموظف استقبال بأحد الفنادق في مدينة مكسيكو سيتي على صلة باختطاف ثلاثة نزلاء بالفندق.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كان شخصان قالا إنهما ينتميان لعصابة مخدرات، دخلا غرفة زوجين مكسيكيين وابنتيهما بالفندق وترك الرجلان رب الأسرة داخل الغرفة وذهبا بالزوجة والبنتين.

وقال متحدث باسم الشرطة المكسيكية، إن موظف الاستقبال كان أبلغ الأسرة عن تنفيذ عملية تفتيش عن المخدرات بالفندق وتلقى رب الأسرة مكالمة هاتفية تطالبه بفدية قدرها 500 ألف بيزو (26500 دولار).

وبعد عدة ساعات، سمع الرجل صوت زوجته قادما من غرفة أخرى، وتمكن الرجل من تحرير زوجته بمساعدة الشرطة وتم إلقاء القبض على المدير وموظف أمن كانا داخل الغرفة أيضًا.

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