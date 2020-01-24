رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار سوهاج الدولي ينفذ تجربة طوارئ ناجحة (صور)

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:21 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
فاتن غلاب
طباعة
انتهى مطار سوهاج الدولي من تنفيذ تجربة الطوارئ، والخاصة بسيناريو وجود قنبلة على طائرة في حقيبة، وتم التعامل معها من قبل وحدة المفرقعات بالمطار، وإخلاء الطائرة من الركاب دون إصابات.

توجه على الفور رجال وحدة الإطفاء والإنقاذ ووحدة المفرقعات بالمطار للتعامل مع الموقف ورفع حالة الطوارئ بالمطار، وقد تم العثور على الحقيبة المشتبه بها والتعامل معها ونقلها بواسطة البوتقة للمكان الأمن وإبطال مفعولها بواسطة مدفع المياه الخاص بالمطار.

أثنت اللجنة المشكلة من قبل الشركة المصرية للمطارات على نجاح التجربة، ومدى التدريبات التي وصلت إليها إدارات المطار، وحسن التعامل مع الموقف الذي كان له الدور الفعال في نجاح التجربة.

ومن جانبه، أشاد اللواء طيار هشام فريد، مدير مطار سوهاج الدولي، بالدور الذي تلعبه الجهات الشرطية بالمطار، وإدارات المطار على حسن التعامل مع الموقف والوقوف علي حسن التعاون بين الجهات وبعضها بالمطار.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

الخشت: صرف 500 جنيه للأساتذة والعاملين بجامعة القاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

منذ حوالي 11 ساعة

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

سمير غانم: جورج سيدهم يصارع المرض

الصور

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

ضبط المتهمة بتعذيب وحرق جسد ابنها فى الدقهلية

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

جراحين: 20% نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

منوعات

القبض على موظفين يخطفون نزلاء فندق فى المكسيك

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «1-2»
مدحت بشاى
البوليس المصرى والفن السابع
جمال طه
«مؤتمر برلين».. ما له وما عليه
ماجد حبته
مصر تحتفل.. وتنطلق
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: مدائن الخطر

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»

رئيس دار الكتب تشهد حفل ختام برنامج تدريب طلبة الجامعات

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟