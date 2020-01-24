مطار سوهاج الدولي ينفذ تجربة طوارئ ناجحة (صور)

انتهى مطار سوهاج الدولي من تنفيذ تجربة الطوارئ، والخاصة بسيناريو وجود قنبلة على طائرة في حقيبة، وتم التعامل معها من قبل وحدة المفرقعات بالمطار، وإخلاء الطائرة من الركاب دون إصابات.توجه على الفور رجال وحدة الإطفاء والإنقاذ ووحدة المفرقعات بالمطار للتعامل مع الموقف ورفع حالة الطوارئ بالمطار، وقد تم العثور على الحقيبة المشتبه بها والتعامل معها ونقلها بواسطة البوتقة للمكان الأمن وإبطال مفعولها بواسطة مدفع المياه الخاص بالمطار.أثنت اللجنة المشكلة من قبل الشركة المصرية للمطارات على نجاح التجربة، ومدى التدريبات التي وصلت إليها إدارات المطار، وحسن التعامل مع الموقف الذي كان له الدور الفعال في نجاح التجربة.ومن جانبه، أشاد اللواء طيار هشام فريد، مدير مطار سوهاج الدولي، بالدور الذي تلعبه الجهات الشرطية بالمطار، وإدارات المطار على حسن التعامل مع الموقف والوقوف علي حسن التعاون بين الجهات وبعضها بالمطار.