وزيرة التضامن: لدينا 430 مركزًا للأسر المنتجة

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤتمر تدشين 11 شركة مصرية متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة ومنتجات الأقمشة تحالفًا لاتحاد تصنيع وتجارة الأقمشة، باستثمارات 5 مليارات جنيه، تحت علامة تجارية موحدة باسم «فاشون 180».وأعلن الاتحاد عن تأسيس صندوق لدعم المرأة المعيلة، وتقديم فرص تدريب وتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، ويضم التحالف شركات: «إمبراطور، وهوبي، وجونيور، وفانيليا، وكول، وميلك، ودعدوش، ولو بيبي، وبوريل، وماركو لوري، وميلون».وأعربت «القباج» عن سعادتها بهذه الشراكة على أرض مصر، وأن تكون وزارة التضامن الاجتماعي جزء من هذه الشراكة، مشيرة إلى أن مصر تفتح ذراعيها للجميع وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي كل الدعم والمساندة بكل الموارد التكنولوجية والبشرية والإجرائية حتى لا تعطل بعض البيروقراطية مسيرة التنمية.وتطلعت «القباج» أن يتطور الإنتاج إلى خارج مصر بطموح أن يكون السوق عربيًا وإفريقيًا ودوليًا بتعاون مشترك ومثمر، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لنقل وزارة التضامن الاجتماعي من وزارة الغلابة لوزارة تمكين الغلابة، مؤكدة أن الوزارة ستعمل في شراكة مع الاتحاد من أجل مهمة تنموية.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة لديها ٤٣٠ مركز أسرة منتجة، و١٨ ألف أسرة منتجة، و٧١ مركز تكوين وتدريب مهني، و٧٠٠ مليون جنيه للإقراض متناهي الصغر، وتركز الوزارة في إقراضها على السيدات والشباب وتعمل على دفعهم لسوق العمل.وأوضحت أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة يخرج منه الشباب الذين أتموا ١٨ عامًا، وتعمل الوزارة على تغيير ثقافتهم وسلوكهم لتغيير إيجابي نحو قيمة ممارسة العمل، مؤكدة أن هناك أكثر من ٤٠٠ دار ومؤسسة رعاية أيتام أبناؤها لهم حق في تنمية هذه المؤسسات ودعم الأبناء بغذاء وكساء وتدريبهم على سوق العمل.