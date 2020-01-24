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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

حفل إعلان الفائزين وتوزيع جوائز معرض الكتاب.. اليوم

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:34 ص
معرض الكتاب
معرض الكتاب
جمال عاشور _ آلاء حسن
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ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، في الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة، حفل توزيع جوائز معرض الكتاب والإعلان عن أسماء الفائزين، بقاعة المسرح.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، قد أعلنت فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في ديسمبر الماضي، وتمنح الهيئة جائزة قدرها عشرة آلاف جنيه في كل فرع من فروع المسابقة العشرة وهي: «الرواية – والقصة القصيرة – وشعر الفصحى – وشعر العامية – والمسرح – والنقد الأدبي – وكتاب عن أفريقيا (دراسات) – والفنون-والطفل – والكتاب العلمي».

كما تمنح الهيئة جائزة الكتاب الأول للشباب تحت سن 35 عامًا، وقيمتها خمسة آلاف جنيه، وجائزة التراث وتُمنح مناصفة مع دار الكتب، وجائزتي أفضل كتاب مترجم للطفل وتمنحهما الهيئة مناصفة مع المركز القومي للترجمة، بالإضافة إلى جائزة أفضل ناشر وتمنح مناصفة بين هيئة الكتاب واتحاد الناشرين المصريين.

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