ضباط يتبرعون بجهازى تنفس كصدقة على أرواح الشهداء بالإسكندرية

تبرع عدد من ضابط الشرطة دفعة 2001، بجهازي تنفس صناعي حديث لمستشفى رأس التين العام التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية، كلفتة إنسانية لعمل صدقات جارية على أرواح زملائهم شهداء الشرطة.

وزار عدد من ضباط الدفعة 2001 المستشفى، وسط حالة من الفرحة العارمة، بحضور الدكتورة غادة ندى، مدير مستشفى رأس التين العام بمنطقة الجمرك وسط المدينة، بعد شراء الجهازين كهدية للمستشفى وصدقة جارية على أرواح زملائهم الشهداء.

من جانبها، وجهت مدير المستشفى الشكر لشرفاء مصر ورجالها من جهاز الشرطة، لمبادرتهم الطيبة بأعمال صالحة وصدقات جارية تنفع زملائهم وتفي بحاجة المستشفى لغير القادرين، وذلك ضمن المرحلة الـ27 لتبرعات دفعة 2001 وجار تحديد وجهة المرحلة القادمة.