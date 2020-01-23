«الضرائب» تصدر تعليمات جديدة بشأن توكيلات بيع سيارات الأجرة

أصدر رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، تعليمات تنفيذية رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التعامل مع المصلحة فيما يخص توكيلات البيع للنفس والغير لسيارات الأجرة والنقل.ونبه المنشور على أنه يسمح بالحضور أمام المأمورية المختصة الوكيل في سيارات الأجرة والنقل دون التقيد من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، إذا كان التوكيل ينص على أحقية الموكل في البيع للنفس أو الغير والتعامل مع مصلحة الضرائب، وذلك لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسيارة محل الوكالة، شريطة سداد كافة المستحقات الضريبية بالكامل.