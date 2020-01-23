«كرارة»: زملاء أبنائى يعتقدون أننى شخص خيالى بسبب شخصية سليم الأنصارى

أكد أمير كرارة أن زملاء أطفاله يتخيلون أنه «رجل خيالي»، بعدما ارتبط في أذهانهم شخصية سليم الأنصاري في مسلسل «كلبش».وأوضح «كرارة»، خلال استضافته ببرنامج «مساء دى إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن شخصية سليم الأنصاري وجدت هذا الزخم؛ بسبب حركات الأكشن القوية، واستمرار المسلسل لمدة خمس سنوات.وأوضح «كرارة»، أنه رجل يعشق الجلوس مع أسرته وأبنائه، ولا يشاهد التلفزيون بينما يشاهد بعض الحلقات من مسلسلات مختلفة عن طريق الإنترنت، مؤكدًا أنه لم يشاهد فيلم «حرب كرموز» في السينما أو شاشات العرض رغم أنه شارك فيه.