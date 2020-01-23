المبعوث الأممي يبحث مع نائبي رئيس برلمان ليبيا مخرجات مؤتمر برلين

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة اليوم، مع نائبي رئيس مجلس النواب، فوزي النويري، وأحميد حومة، بمقر البعثة الأممية في تونس.وأوضحت البعثة الأممية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن اللقاء الذي حضرته نائبة سلامة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا ومخرجات مسار برلين الرامية لإحياء العملية السياسية في ليبيا بإرادة ليبية في سبيل إنهاء الأزمة.من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة، أنه نقل خلال اللقاء مع المبعوث ونائبته، كافة تساؤلات أعضاء المجلس تجاه مجريات الحوار المزمع استئنافه، واللجان التي ستنبثق عن الأطراف، والنتائج المتوقعة منه.وقال حومة أنهم استمعوا لإحاطة مفصلة من غسان سلامة، حول مجريات مؤتمر برلين الذي انعقد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن ليبيا.وكان مجلس النواب الليبي، قرر في جلسة يوم الثلاثاء، تفويض حومة للتواصل مع البعثة الأممية بشأن عدد من الاستيضاحات والاستفسارات لدى المجلس حول العملية السياسية خلال الفترة المقبلة.