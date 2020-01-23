«الكومي»: لدينا أجود سلالات طحالب الأسبيرولينا في مصر

وقع المهندس حاتم الكومي، خبير صناعة الطحالب، بروتوكول شراكة بين شركة بي جرين وشركة ITEO، البولندية لإنتاج أجود سلالات طحالب الاسبيرولينا بالمزارع المصرية بتكنولوجيا أوروبية، إلى جانب تدريب الشباب على إدارة المزارع وتعريفهم بأحدث نظم الإنتاج للتوسع في تصنيعها بمصر.وقال المهندس حاتم الكومى للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2"، إنه نجح في إنتاج طحالب الأسبيولينا وتصنيع 9 منتجات صحية عالية الجودة وهو ما دفعه لتوقيع اتفاقية مع خبراء صناعة الطحالب في بولندا للمنافسة في الأسواق الأوروبية عبر دولة بولندا لأنها قادرة على تسويق المنتجات المصرية في كل أسواق أوروبا خاصة السوق الألماني الذي يتهافت على منتجات طحالب الأسبيولينا.وأوضح أنه استطاع نقل زراعة الطحالب وتصنيع منتجات غذائية وصحية منها من النطاق البحثي إلى النطاق التجاري وأصبح في مصر 12 فدان مزارع طحالب أي 6 آلاف متر مكعب، لافتًا إلى أن الشركة من الجانب البولندي تهدف لنقل التكنولوجيا الأوروبية إلى مصر مع الاستثمار في مزارع بولندا لمعرفة أحدث طرق تصنيع الطحالب إلى جانب تدريب الشباب المصري على إدارة المزارع لخلق كوادر جديدة تعمل وتتوسع في قطاع تصنيع الطحالب.وقالت أمل سرحان نائب رئيس شركة بي جرين للاستثمار الزراعي، إن الشركة مع الجانب البولندي تضمنت تدريب الشباب المصري على أحدث نظم تربية الطحالب وتصنيع المنتجات الصحية والغذائية وفق المعايير العالمية وباستخدام احدث تكنولوجيا العالم، خاصة وأن طحالب الأسبرولينا تتهافت على منتجاتها أسواق أوروبا والعالم لأنها تحتوى على أعلى نسبة من الأوميجا 3 إلى جانب نسبة البروتين فيها تصل لـ60% بالإضافة الى قيمتها الغذائية ضعف الموجودة في اللحوم لأنها تحتوى على المعادن والفيتامينات وأحماض الفوليك والأحماض الأمينية وسعر الطن منها يتعدى الـ300 ألف جنيه.