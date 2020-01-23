يسرى عبيد يكتب.. المكالمة التى هزت عرش ترامب

هل يفعلها مجلس الشيوخ الأمريكى ويعزل الرئيس ترامب؟.. أعتقد لن يفعلها.. الأغلبية الجمهورية فيه من حزب الرئيس.. وبالتالى فرص إدانة الرئيس وعزله ضعيفة.. كانت شعبية الرئيس الأمريكى فى أعلى معدلاتها.. حقق إنجازات اقتصادية كبيرة.. «فرمل» التنين الصينى وأوقف تقدمه الاقتصادى.. شن عليه حربًا تجارية ساهمت فى تباطؤ النمو الاقتصادى فى الصين.. نفذ وعوده الانتخابية للمواطن الأمريكى.. حجم النفوذ الإيرانى فى المنطقة.. قضى على رأس حربة طهران فى التوسع الإقليمى الجنرال قاسم سليمانى.. الرجل الثانى فى النظام.. فرصه كبيرة فى الفوز بولاية ثانية فى نوفمبر ٢٠٢٠، . الأمريكيون لا تهمهم كثيرا السياسة الخارجية.. الاقتصاد ومستوى المعيشة وتوفير الوظائف شغلهم الشاغل.. الأمور كنت تسير على ما يرام.. حتى جاءت المكالمة التى هزت عرش ساكن البيت الأبيض.. جعلته هدفًا سهلًا للديمقراطيين لكى ينتقموا منه بعدما أطاح بمرشحتهم القوية هيلارى كلينتون فى انتخابات ٢٠١٦، لم يكن ترامب يعلم أن مكالمته مع الرئيس الأوكرانى زيلينسكى لإجباره على فتح تحقيق مع نجل المرشح الديمقراطى المنافس، نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن، ستودى به إلى قفص الاتهام فى انتظار قرار من الكونجرس بعزله وطرده خارج البيت الأبيض وتنهى مستقبله السياسى بهذه الطريقة كما حدث مع الرئيس الأمريكى الأسبق نيكسون فى فضيحة ووترجيت وإنهاء حياته السياسية وجعله عرضة لأنياب الديمقراطيين.

مستقبل الرئيس الأمريكى الآن فى مهب الريح.. محاكمته فى مراحلها الأخيرة.. شهادات المقربين من ترامب فى البيت الأبيض ليست فى صالحه.. بل بعض الشهادات ضده.. الرئيس وأعضاء إدارته متورطون فى ممارسة الضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق وتوصية اتهامات لنجل جويايدن المنافس الديمقراطى المتحمل للرئيس الأمريكى فى انتخابات ٢٠٢٠.

رئيسة مجلس النواب لم تكن متحمسة فى البداية لفتح تحقيق مع ترامب ولكن ضغوط الأعضاء الديمقراطيين فى المجلس أجبرتها فى النهاية على هذا الإجراء.. الديمقراطيون أغلبية فى مجلس النواب مرروا قرار الإدانة وحولوه لمجلس الشيوخ.. ولكن محاولات عزل الرئيس ستواجه بعقبة كبيرة فى مجلس الشيوخ.. إذ سيتوجب موافقة الثلثين على قرار الإدانة والعزل.. الجمهوريون لهم الأغلبية وبالتالى سيعوقون عملية العزل.. وفي هذه الحالة سيبقى الرئيس ترامب في منصبه ويخوض الانتخابات الرئاسية.

بالإضافة إلى أن عزل الرئيس الجمهورى ستؤدى فى النهاية إلى ضربة للنواب الجمهوريين فى دوائرهم وستسىء للحزب الجمهورى وستجعل موقف الديمقراطيين أقوى فى الانتخابات الرئاسية وانتخابات التجديد النصفى للكونجرس العام المقبل.

ربما يعدل النواب الجمهوريون عن موقفهم إذا أحسوا بأن ترامب أصبح عبئًا على الحزب.. وأنهم لا يمتلكون حجة قوية في الدفاع عن موقف ترامب.. لأن ترامب نفسه ومساعديه اعترفوا بحقيقة أغلب الاتهامات.

لذلك إذا أحسوا أن شعبيته فى تراجع ولن تكون له فرصة قوية فى الانتخابات ساعتها سيضحون بالرجل وسيصوتون لإدانته ثم عزله.. ويتولى نائبه مايك بنس الرئاسة مؤقتا حتى إجراء الانتخابات العام المقبل.

أعتقد أن جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى السابق سيكون له دور كبير فى توجيه دفة الأمور داخل الكونجرس، حيث ستحسم شهادته الكثير من الأمور.. فبولتون بحكم منصبه كان على اطلاع واسع بكثير من الأمور التى تخص الأمن القومى وربما كان على علم بتفاصيل وكواليس المكالمة التى هزت عرش الرئيس الأمريكى وحولته من المرشح الأقوى برئاسة ثانية فى ٢٠٢٠ إلى مهدد بالعزل.

