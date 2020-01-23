وفد أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة يزور مرصد مكافحة التطرف

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اليوم الخميس، الوفد الثامن من الأئمة والوعاظ الذين يحضرون حاليًا دورة تدريبية بمقر أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة تحت عنوان: (ثورة المعلومات) للتعرف على جهود المرصد في محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها التنظيمات الإرهابية لاستقطاب الشباب.وتعرف الوفد على آلية عمل وحدات المرصد التي تضم 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التي يؤديها الباحثون، وأبرز الإصدارات والدراسات التي عكف عليها المرصد طوال سنوات عمله.من جانبهم؛ أعرب أعضاء الوفد والذي ضم خمسةً وعشرين متدربًا من مختلف المحافظات، عن تقديرهم لجهود المرصد في مكافحة الإرهاب، والتصدي للدعاوى المتطرفة، مشيدين بالدراسات والإصدارات المطبوعة والمرئية للمرصد، وتنوع الحملات التي يطلقها لتوعية النشء والشباب بظاهرة التطرف ومخاطرها.